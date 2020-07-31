Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 31 июля.

«Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома», — написал он.

Чиновник пообещал вернуться к работе после получения отрицательных результатов тестирования. «На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы!» — заключил губернатор.

28 июля губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали с подозрением на коронавирус. Позже он рассказал, что после контакта с инфицированным у него несколько дней держалась высокая температура, однако анализ на COVID-19 оказался отрицательным.

17 февраля февраля Артюхову исполнилось 32 года. До его назначения врио главы округа в мае 2018 года самым молодым руководителем региона был губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которому сейчас 33 года. На момент назначения врио руководителя области в сентябре 2016 года ему было 30 лет.