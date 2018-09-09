В России появился самый молодой губернатор

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов избран главой региона. Он стал самым молодым губернатором в России. Кандидатуру 30-летнего политика поддержало большинство депутатов окружного заксобрания, передает РИА Новости.

За него проголосовали 14 депутатов из 18, сообщил председатель счетной комиссии Игорь Герелишин. На пост губернатора также претендовали депутат окружного парламента Александр Голубенко и руководитель региональной дирекции транспорта Виталий Лагутин. Нового главу региона выбирали тайным голосованием.

В конце мая 2018 года президент Владимир Путин назначил Артюхова врио главы региона после перехода Дмитрия Кобылкина в Минприроды.

Артюхов работает в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа с 2010 года. В качестве помощника Кобылкина он занимался экономическими вопросами и инвестициями. В начале 2016 года был назначен заместителем главы региона.

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До этого самым молодым главой региона был губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которому сейчас 31 год. На момент назначения врио руководителя области в сентябре 2016 года ему было 30 лет.

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следят более 120 тысяч наблюдателей.

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