Российский губернатор испытал вакцину от коронавируса

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он сообщил в эфире областного телеканала «Сейм».

Он сделал прививку две недели назад перед отпуском, находясь в Москве. Губернатор отметил, что российская вакцина содержит два компонента, и через неделю ему сделают вторую прививку.

Он отметил, что сам обратился в НИЦЭМ имени Гамалеи, чтобы войти в число добровольцев. «Я сдавал все необходимые анализы, нахожусь дистанционно под наблюдением врачей», — заметил он. Старовойт добавил, что в первые три-четыре дня после прививки у него першило горло и было «состояние предпростудное, ломота в мышцах».

18 августа Минздрав показал процесс производства отечественной вакцины, разработанной специалистами центра имени Гамалеи. На кадрах показаны стерильное помещение завода, конвеерная лента и другая аппаратура. Работники предприятия одеты в костюмы индивидуальной защиты, маски, перчатки и очки.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.