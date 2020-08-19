В еще одной стране захотели российскую вакцину от коронавируса

Республика Сербская, составная часть Боснии и Герцеговины (БиГ), захотела приобрести российскую вакцину от коронавируса. Ее власти намерены купить 1 миллион экземпляров «Спутника V». Об этом в среду, 19 августа, в интервью Glas Srpske заявил глава представительства республики в России Душко Перович.

По его мнению, главное — дождаться сертификации нового препарата. «Кроме того, премьер республики Радован Вишкович направил официальный запрос через российское посольство. Премьер-министр сказал, что для начала достаточно миллиона доз вакцины», — рассказал Перович.

Он также отметил, что БиГ отреагировала на переговоры с Россией отрицательно. «Они смотрят на Россию как на средневековое государство, а Россия действительно обладает одной из самых высоких технологий, — пояснил представитель республики. — Речь идет о лоббировании людей, которые возмущаются русскими лекарствами, хотя они и на 30 процентов дешевле западных, а по качеству не уступают, а может, даже и лучше».

14 августа сообщалось, что власти Вьетнама купят у России вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. «Одновременно Вьетнам продолжит разработку собственной вакцины», — пояснили в министерстве здравоохранения страны.

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Республика Сербская появилась в 1992-м как самопровозглашенное государство, стала составной частью БиГ в 1995-м. Население составляет около 1 153 017 человек. За все время пандемии коронавируса в БиГ было зафиксировано более 16 тысяч зараженных; 10 271 человек вылечились, а 495 — скончались от вызванных осложнений.