Австралия введет обязательную вакцинацию от коронавируса

Австралия планирует ввести обязательную вакцинацию против коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает Nine Radio.

«Я ожидаю, что она [вакцинация] будет настолько обязательной, насколько это возможно. (...) Ведь мы говорим о пандемии, которая разрушила мировую экономику и унесла сотни тысяч жизней», — сказал глава австралийского правительства. Отмечается, что отказаться от прививки можно будет только по медицинским показаниям.

1 августа сообщалось, что в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете сделали первую прививку от коронавируса австралийской вакциной COVAX-19. Вакцина пока находится в первой фазе клинических испытаний.

Согласно последним данным, в Австралии с начала пандемии выявлено 24 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 450 человек. По всему миру инфекцию подхватили 22,1 миллиона человек, умерла 781 тысяча.

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