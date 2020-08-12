В Бразилии начали подготовку к тестированию российской вакцины от коронавируса

Технологический институт штата Парана (Tecpar) в ближайшее время обратится к производителю российской вакцины от коронавируса за документацией по препарату, которая необходима для начала его тестирования и сертификации в Бразилии. Об этом ТАСС рассказал глава гражданской канцелярии губернатора штата Парана Гуто Силва.

По его словам, Tecpar обладает соответствующей научно-производственной базой для проведения лабораторных испытаний российской вакцины, а его связи с научно-исследовательскими объединениями позволят провести исследования на федеральном уровне. Силва отмечает, что штат Парана рассчитывает стать центром распространения препарата по всей Бразилии, и власти страны поддерживают его.

Ранее посол России в Бразилии Сергей Акопов сообщал о том, что власти штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса. По его словам, в Бразилии заинтересованы не только в приобретении препарата, но и его совместной разработке, испытании и производстве на прямо территории страны.

11 августа стало известно о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Об этом объявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия стала первой страной в мире, разработавшей и зарегистрировавшей подобный препарат.

В гражданский оборот вакцина поступит в январе 2021 года. Ожидается, что она будет называться «Спутник V» и обеспечит иммунитет к коронавирусу на протяжении двух лет.