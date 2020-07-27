В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.

По его словам, представители штата интересовались возможностью не только приобретения препарата, но и его совместной разработки, испытаний и производства на территории штата, с учетом научно-производственной базы региона, для его дальнейшего распространения в Бразилии.

«Это был очень позитивный контакт. Мы в свою очередь рассказали им о ведущихся в России работах и широком международном сотрудничестве», — подытожил Акопов.

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Ранее центр «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах. Первые добровольцы будут вакцинированы еще одной одобренной вакциной 27 июля.

Клинические испытания вакцины Минобороны и центра имени Гамалеи завершились в России 20 июля. В этот день из военного госпиталя выписали вторую, последнюю, группу добровольцев из 20 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина от COVID-19 по итогам клинических испытаний доказала свою эффективность и безопасность.

По данным на 27 июля, в мире насчитывается более 16,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 645 тысяч скончались, еще 9,2 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.