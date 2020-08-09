В Бразилии объявили траур по 100 тысячам жертв коронавируса

Верховный суд Бразилии объявил трехдневный траур по жертвам коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.

«Подобной трагедии в истории нашей страны еще не было. Есть 100 тысяч человек, у которых было имя, профессия, проекты и мечты. 100 тысяч жизней, которые непременно оставили свой след в мире и жизни других людей. Это дочери и сыновья, которых больше не будет с родителями. Это родители, которым нечего будет праздновать в это воскресенье», — написал председатель Верховного федерального суда и Национального совета юстиции Диас Тоффоли (Dias Toffoli).

9 августа число жертв коронавируса превысило отметку в 100 тысяч, составив 100 477 человек. За минувшие сутки умерли 905 человек. С начала пандемии в латиноамериканской стране количество заразившихся превысило 3 миллиона пациентов.