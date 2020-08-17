Врач назвала неочевидную группу риска при эпидемии коронавируса

Неочевидной группой риска во время эпидемии коронавируса можно назвать людей с заболеваниями почек. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила Заведующая нефрологическим отделением городской клинической больницы № 52, врач-нефролог Людмила Артюхина.

По ее словам, пациенты с почечной недостаточностью, с трансплантацией почки или любыми ее заболеваниями находятся в «серьезнейшей» группе риска по осложненному течению COVID-19. «Заболевание протекает в этой группе тяжело, часто оставляет какие-то нежелательные последствия после себя», — сказала она.

Врач добавила, что предполагаемые осложнения от заражения для этих граждан будут опаснее, чем возможные побочные эффекты от прививки.

Первая в мире вакцина от коронавируса под названием «Спутник V», созданная специалистами центра имени Гамалеи, зарегистрирована в России и поступила в производство. Первыми будут привиты медики и россияне из групп риск. Массовая вакцинация населения, предположительно, начнется ближе к середине сентября.