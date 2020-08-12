В Минздраве назвали группы риска по гриппу

Вакцинация против гриппа в первую очередь рекомендована медикам, а также людям с ожирением, болезнями сердца, легких и с сахарным диабетом. Эти группы риска назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам министра, сделать прививку от гриппа желательно 80-85 процентам медработников в стране. «И мы рекомендуем [привиться] медицинским работникам, чтобы обезопасить и их, и пациентов медицинских организаций», — уточнил он.

Днем ранее, 11 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала правительство и президента Владимира Путина о приходе гриппа и нескольких других вирусов в Россию. 4 августа в службе россиянам рекомендовали сделать прививки против гриппа до конца сентября, так как ожидается подъем заболеваемости.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов говорил о возможности одновременно заразиться гриппом и коронавирусом, поэтому лучше быстрее сделать прививку от гриппа.