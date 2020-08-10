Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить из государственного бюджета финансирование массовой вакцинации населения России, чтобы для граждан она стала бесплатной, сообщает ТАСС.

Предполагается, что осенью и зимой от гриппа за государственный счет будет привито до 60 процентов россиян и до 75 процентов — из группы риска. Также в рамках мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций (ОРВИ) предусмотрено вакцинирование от коронавируса после государственной регистрации препаратов.