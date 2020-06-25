Глава Алтайского края перешел на удаленку из-за коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на удаленный режим работы из-за выявления коронавируса у нескольких сотрудников администрации. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей», — сказал глава региона.

В пресс-службе уточнили, что Томенко будет раз в несколько дней проходить тесты, компьютерную томографию и другие необходимые обследования.

В формат видеоконференций переводятся большинство планерок, совещаний и прочих мероприятий правительства.

За последние сутки в регионе выявили 78 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных составило 3600 человек, выздоровели 2482 человека. С начала пандемии скончались 63 пациента.

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