Мэр Благовещенска заразился коронавирусом

Мэр Благовещенска Олег Имамеев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы города, его очередной тест на вирус дал положительный результат. Он подчеркнул, что заболевание проходит у него в бессимптомной форме. Мэр также отметил, что находится на самоизоляции.

Имамеев призвал всех жителей города беречь себя и своих близких. Он добавил, что ситуация с распространением коронавируса серьезная и осложняется сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.

Ранее сообщалось, что мэр города Пласта и глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов скончался в возрасте 67 лет из-за осложнений на фоне коронавируса. После заражения мужчина лежал две недели в Челябинской городской клинической больнице №3.