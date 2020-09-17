Мэра Харькова с коронавирусом доставили в Германию в специальной капсуле

Стали известны подробности перевозки в берлинскую клинику «Шарите» (Charite) зараженного коронавирусом мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщает УНИАН.

По словам спикера харьковского горсовета Юрия Сидоренко его доставили в самолете в специальной «противоковидной» капсуле.

Кернес не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и постоянно находился в сознании. Сейчас мэр Харькова также находится в сознании.

Сидоренко рассказал, что Кернес не хотел покидать Украину, однако согласился на лечение в Германии под давлением родственников и близких.

Ранее сообщалось, что Кернес вылетел в Германию на борту Bombardier Challenger 604, который прибыл за ним из Нюрнберга. Данное воздушное судно перевозило из Омска в Берлин Алексея Навального. До этого у Кернеса был диагностирован коронавирус. Мэр подтвердил заражение вирусом и вызванное им двустороннее воспаление легких, но опроверг сообщения об отеке мозга или коме.