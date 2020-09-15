У мэра Харькова подтвердили коронавирус

У мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвердился коронавирус. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщил директор департамента по делам связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, передает «Интерфакс-Украина».

«Он просил передать, что подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких. Ни о каком отеке мозга, ни о какой коме речь не идет», — заявил Сидоренко на брифинге.

Чиновник рассказал, что Кернес находится в стабильно тяжелом состоянии. Сидоренко навестил его в больнице накануне вечером. СМИ сообщали, что мэр Харькова находится в критическом состоянии и впал в кому. Глава департамента связал подобные публикации в Telegram с «политическими оппонентами» Кернеса.

«Он все читает, все видит. Все это у него вызывает саркастическую улыбку», — заявил Сидоренко.

По последним данным, с начала пандемии на Украине было выявлено почти 160 тысяч случаев коронавируса. Скончались 3264 пациента, более 70 тысяч выздоровели.