Больного коронавирусом мэра Харькова отправили на самолете в Германию

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого был диагностирован коронавирус, отправили на самолете в Германию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

По данным украинских СМИ, Кернес вылетел в Германию на борту Bombardier Challenger 604, который прибыл за ним из Нюрнберга. То же самое воздушное судно перевозило из Омска в Берлин Алексея Навального. Отмечается, что родственники мэра, предположительно, выбрали клинику «Шарите» (Charite), которая располагается в Берлине, для его госпитализации и дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что у Кернеса был диагностирован коронавирус. Мэр, в свою очередь, подтвердил заражение вирусом и вызванное им двустороннее воспаление легких. При этом он опроверг сообщения об отеке мозга или коме.