Российский мэр заразился коронавирусом и умер в 67 лет

Мэр города Пласта и глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов скончался в возрасте 67 лет из-за осложнений на фоне коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

После заражения мужчина лежал две недели в Челябинской городской клинической больнице №3. «Смерть настигла Александра Васильевича в результате ковидной пневмонии, поразившей большую часть легких», — сказано в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что Россия находится на 106-м месте в мире по уровню смертности от COVID-19, а по заболеваемости инфекцией на 100 тысяч человек — на 40-м месте.

По официальным данным на 18 сентября, за время эпидемии в стране инфекцию выявили у 1,091 миллиона человек; 19 195 пациентов умерли, 901 207 человек выздоровели.