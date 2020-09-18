Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

За сутки в России выявили 5905 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 24,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в пятницу, 18 сентября.

Новые случаи зафиксированы в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Московской, Нижегородской, областях и Ставропольском крае.

За сутки зафиксировано 134 летальных исхода, полностью выздоровели 5339 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 091 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 195 летальных исходов, выздоровели 901 207 человек.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Более 50 стран выразили заинтересованность в российском препарате. Всего в настоящий момент российскими учеными разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса. Так, после повторной вакцинации препаратом от центра «Вектор» у всех добровольцев выработались антитела требуемого уровня.