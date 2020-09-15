Россия оказалась на 106-м месте в мире по смертности от коронавируса

Россия оказалась на 106-м месте в мире по уровню смертности от COVID-19 и на 40-м месте по заболеваемости инфекцией на 100 тысяч человек. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Она уточнила, что темп прироста летальности среди россиян сейчас составляет 1,7.

При этом, по ее словам, эпидемия коронавируса в мире и в России «развивается и будет развиваться». «Текущая ситуация не оставляет нам надежд на то, что все пройдет само собой», — сказала Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об антителах к вирусу у половины жителей некоторых российских регионов. Каких именно, не уточнялось. По данным «Инвитро», иммунитет к инфекции есть у каждого шестого россиянина (16,9 процента обследованных).

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