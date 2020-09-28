Алтайский губернатор госпитализирован

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, ранее получивший положительный анализ на коронавирус, госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, сообщает Telegram-канал «Красное солнце Алтая» в понедельник, 28 сентября.

В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный, уточнили в пресс-службе областного правительства.

О заражении Томенко COVID–19 стало известно 22 сентября. Тогда сообщалось, что глава российского региона перешел на дистанционный режим работы. В июне Томенко уже уходил на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у нескольких сотрудников администрации. В пресс-службе тогда уточнили, что Томенко будет раз в несколько дней проходить тесты, компьютерную томографию и другие необходимые обследования.

С начала пандемии коронавирусом переболели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Тувы Шолбан Кара-оол.