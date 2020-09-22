Глава Адыгеи заразился коронавирусом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов перешел на дистанционный режим работы в связи с заражением коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме», — написал он.

Кумпилов призвал жителей региона беречь себя, своих родных и близких.

Ранее во вторник стало известно о выявлении COVID–19 у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Он также работает удаленно. Мероприятия с его личным участием отменены на ближайшие 10-14 дней.

В августе о заражении коронавирусом рассказал глава Калмыкии Бату Хасиков. Он отметил, что ничего хорошего в болезни нет. В том же месяце глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что повторно заразился коронавирусом. В первый раз о его заражении стало известно 25 мая, о выздоровлении — 4 июня.

В июле коронавирусом заразился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России.