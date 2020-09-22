Перечислены переболевшие COVID-19 российские губернаторы

С начала пандемии коронавируса в России инфекцией заболели главы девяти регионов страны. Соответствующую карту опубликовало издание РБК.

Среди переболевших COVID-19 перечислены губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Ранее 22 сентября стало известно о заражении коронавирусом глав сразу двух регионов России. Речь шла о Кумпилове и Томенко. Глава Адыгеи сообщил, что чувствует себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме. Губернатор Алтайского края в свою очередь отменил все мероприятия со своим участием на ближайшие 10-14 дней и призвал граждан соблюдать меры профилактики коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 115 810 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За все время пандемии скончались более 19 тысяч инфицированных, выздоровели почти 918 тысяч.