Губернатор Самарской области заразился коронавирусом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом и намерен продолжить работу из дома. Об этом он сообщил в Instagram.

«От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции», — написал глава региона.

О своем самочувствии российский политик не уточнил. На прикрепленном к посту видео Азаров не выглядел больным.

Ранее коронавирус обнаружили у 64-летней главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой. Она говорила, что чувствует себя нормально. До нее положительный тест на инфекцию получил губернатор Омской области Александр Бурков.