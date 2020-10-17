Глава Хакасии заразился коронавирусом

32-летний глава республики Хакасия Валентин Коновалов заразился коронавирусом. Об этом политик рассказал в своем Instagram.

«Сегодня у меня подтвердился COVID-19, — написал он. — Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме».

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Хакасии за сутки было выявлено 75 заболевших коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии в республике зафиксировано 5373 случаев заражения, 57 человек умерли.

14 октября коронавирусом заразился губернатор Костромской области Сергей Ситников. Из-за этого он перенес свою инаугурацию. 57-летний Ситников рассказал, что чувствует себя хорошо, у него нет температуры и проблем со здоровьем.