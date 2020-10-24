Губернатор Петербурга ушел на удаленку из-за угрозы COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов ушел на удаленку из-за угрозы заражения COVID-19: у градоначальника мог быть контакт с зараженным коронавирусом. Об этом сообщает РБК в субботу, 24 октября.

Рабочие совещания он будет проводить в режиме видеосвязи. «Решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, других должностных лиц, представителей общественности», — отметили в правительстве.

За последние сутки в Петербурге выявили 713 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее вице-губернатор города Олег Эргашев заявил, что рост числа случаев заражения продолжаться еще несколько недель, а значимый спад ожидается к началу следующего года.