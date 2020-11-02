Заразившийся коронавирусом губернатор Иркутской области пошел на поправку

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заразившийся коронавирусом, пошел на поправку. Об этом сообщила лечащий врач главы Приангарья Елена Овчаренко, передает «Комсомольская правда».

По ее словам, в настоящее время состояние Кобзева оценивается как стабильное. «Он хорошо реагирует на наше лечение, температура нормализовалась. Пациент действительно готовится к выписке», — пояснила доктор. Овчаренко добавила, что губернатор проходит лечение в той же палате, в которую поступил изначально, и его никуда не перемещали.

Кобзев заразился коронавирусом 26 октября. На тот момент его состояние расценивалось как хорошее, он продолжал работать на самоизоляции. Однако на следующий день его госпитализировали из-за необходимости находиться под круглосуточным наблюдением врачей.

По последним данным, в Иркутской области COVID-19 выявлен у 25 028 человек, за прошедшие сутки инфекцию зарегистрировали у 239 граждан. Скончались 450 пациентов, еще 19,7 тысячи уже вылечились. Общее число зараженных за все время в России превысило 1,65 миллиона человек.