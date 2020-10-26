Жители российского региона раскупили все градусники и лекарства

Жители Алтайского края и Республики Алтай раскупили в аптеках градусники и лекарства из-за роста заболеваемости COVID-19. В регионе наблюдается дефицит этих товаров. Об этом рассказала директор ГУП «Аптеки Алтая» Ольга Калита, передает ТАСС.

По ее словам, из-за ажиотажного спроса с прилавков пропадают антибактериальные препараты и ртутные градусники. Противовирусные средства не могут доехать в регионы из-за проблем с маркировкой и все еще находятся на предприятиях. Дефицит градусников чиновники планируют устранить в ноябре-декабре.

Глава краевого Минздрава Ольга Семина отметила, что из-за самолечения у граждан появляются осложнения. Какие именно, она не уточнила. Министр добавила, что многие врачи заразились коронавирусом, и доступность медицины снизилась.

Ранее о нехватке медикаментов говорил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отмечал, что начались сбои в работе «горячих линий», в поликлиниках выстроились очереди и необходимо воспользоваться помощью студентов-медиков и преподавателей медколледжей. Из 493 коронавирусных коек уже заняты 400, будут развернуты дополнительные места.

Ранее врачи предупредили россиян об опасности самолечения во время эпидемии. Так, бесконтрольный прием иммуномодуляторов может привести к развитию или обострению аутоиммунных заболеваний. Прием антибактериальных средств приводит к развитию резистентности, что в будущем серьезно осложнит лечение бактериальных заболеваний. Вредными иногда оказываются даже витамины.