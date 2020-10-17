В России оценили дефицит противовирусных препаратов

В России в настоящее время не выявлено нехватки противовирусных средств. Наличие дефицита таких лекарств оценили в Минздраве, передает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, на фоне пандемии коронавируса специалисты министерства проводят постоянный мониторинг в системе маркировки наличия противовирусных, антибактериальных и жаропонижающих препаратов. В том числе отслеживается доступность препаратов, которые применяют при лечении больных с коронавирусной инфекцией, уточнили в Минздраве.

«В ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптечных организациях. Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в октябре Минздрав установил «потолок» цен на российские препараты для лечения коронавирусной инфекции. Сообащлось, что предельная цена одной таблетки с действующим веществом фавипиравир составит 100 рублей. Таким образом, стоимость 10 таблеток «Авифавира» будет 1 тысяча рублей, 40 таблеток — 4 тысячи рублей, 50 таблеток — 5 тысяч рублей. Стоимость упаковки «Арепливира» из 40 таблеток составит 4 тысячи рублей. Цена в 100 рублей за таблетку не учитывает НДС, а также оптовые и розничные надбавки.