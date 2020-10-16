Стоимость российского лекарства от коронавируса снизится вдвое

Стоимость российского лекарства от коронавируса «Фавипиравир» после регистрации цены снизится как минимум вдвое. Его цена за упаковку 50 таблеток составит 5500 рублей без учета региональных надбавок. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ведомство согласовало отпускную цену в размере 100 рублей за таблетку. В ФАС ожидают, что снижение стоимости существенно повысит доступность лекарства для россиян. В настоящее время розничная цена на «Фавипиравир» в аптеках Москвы составляет от 11 320 до 16 306 рублей.

В октябре газета «Известия» сообщила, что у этого препарата есть побочный эффект, проявляющийся в виде нарушения моторных функций организма. В Росздравнадзоре на это ответили, что не получали извещений о побочных эффектах при приеме лекарств.