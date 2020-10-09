Росздравнадзор ответил на данные о реакции на российский препарат от COVID-19

Росздравназдор не получал извещений о развитии при приеме российского препарата от коронавируса таких побочных эффектов, как моторные нарушения и падения. Так в ведомстве ответили на появление данных о реакции, опубликованные информационным центром по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией «ФармаCOVID» на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава, передает РИА Новости.

В сообщении ведомства о препаратах на основе Фавипиравира сказано, что сведений о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало. Роспотребнадзор сослался на данные базы «Фармконадзор 2.0».

В пресс-службе уточнили, что производители препаратов, фармацевты и медики обязаны сообщать Росздравнадзору о побочных эффектах и нежелательных реакциях на лекарства. Там добавили, что в России зарегистрированы три лекарственных препарата с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» (это «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир»), и подчеркнули, что уделяют особое внимание мониторингу их безопасности. Изменения в инструкции будут вноситься в соответствии с действующим законодательством, уточнили в Росздравнадзоре.

Ранее российские врачи заявили, что к обнаруженным данным о побочных эффектах отечественного препарата от коронавируса надо относиться критически. По их словам, фавипиравир — единственное средство в России, которое хоть как-то воздействует на коронавирус, а появление побочных эффектов не означает, что они были вызваны приемом именно этого препарата.