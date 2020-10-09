Врачи ответили на данные о побочных эффектах российского препарата от COVID-19

Врачи ответили на сообщения о побочных эффектах российского препарата от COVID-19 фавипиравира. По их мнению, к этим данным нужно относиться критически. Об этом сообщает РБК со ссылкой на профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергея Бабака и врача-инфекциониста, заведующую кафедрой инфекционных болезней РУДН Галину Кожевникову.

В настоящее время фавипиравир — это единственное средство от коронавирусной инфекции в России, которое «хоть как-то воздействует» на вирус, отметил Бабак. Он добавил, что всегда есть рекомендованные дозы лекарства, при которых появления побочных эффектов крайне редки. «Все, что, бывает, находят, находят тогда, когда превышаются дозы. Кроме того, чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства», — сказал эксперт.

Кожевникова, в свою очередь, подчеркнула, что, если были обнаружены какие-то побочные эффекты, то «это не значит, что причиной был прием именно этого препарата». Она добавила, что появление ранее неизвестных побочных или нежелательных явлений у любых новых лекарств «совершенно объяснимая вещь». «Это достаточно обычное явление, и всегда нужно относиться к этому очень критически, устанавливать причинно-следственную связь», — пояснила специалист.

Ранее в Росздравнадзоре обнаружили у препарата от коронавируса фавипиравира и средств на его основе побочный эффект, который проявляется в виде нарушения моторных функций организма. По словам врача, фармаколога, доцента факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрия Киселева, предупреждение о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату «Авиган», действующим веществом которого является фавипиравир. Он добавил, что прием лекарства может привести к нарушению двигательных функций и повышению риска падений, однако связь подобных явлений с фавипиравиром еще не доказана.