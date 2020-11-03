Воробьев рассказал о формировании у него иммунитета к коронавирусу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о формировании у него иммунитета к коронавирусу после второго этапа вакцинации российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИАМО во вторник, 3 ноября.

«Замерил я антитела вчера, они появились. После первой [прививки] не было на 20-й день, но после второй прививки буквально через три дня уже появились», — рассказал Воробьев.

По словам главы региона, после первого укола у него повысилась температура, но сейчас он чувствует себя хорошо.

Ранее Воробьев объявил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Подмосковье начнется в январе. По его словам, прививки будут доступны по системе ОМС.

Российская вакцина «Спутник V», зарегистрированная в августе, является двухкомпонентной, то есть для прививки требуется два укола с интервалом в несколько недель. «Спутник V» ранее привились министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

Вторая российская антикоронавирусная вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 14 октября.