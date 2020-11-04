Губернатор Пензенской области заразился коронавирусом

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил на своей странице в Instagram, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Глава региона добавил, что продолжит работать удаленно. Он пожелал всем здоровья и призвал беречь себя и своих близких.

3 ноября стало известно, что коронавирусом заразился глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Его состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время Хорохордин выполняет свои обязанности дистанционно и находится на амбулаторном лечении.

26 октября коронавирус выявили у двух российских глав регионов — губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и главы Кемеровской области Сергея Цивилева. Спустя несколько дней коронавирусом заразился глава Еврейской автономной области Владислав Гольдштейн.

В России за последние сутки впервые выявили более 19 тысяч заражений коронавирусом — в 85 регионах зарегистрировали 19 768 новых случаев. Общее число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 693 454. Всего поправился 1 266 931 житель России, скончались 29 217 человек.