На Алтае у трех привитых российской вакциной медиков выявили коронавирус

В Алтайском крае у трех медиков, привитых российской вакциной «Спутник V», выявили коронавирус. Причиной заражения медиков могло стать то, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19, у них не успел сформироваться иммунитет. Об этом сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций региона, передает ТАСС.

«В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции (вакциной «Спутник V»), заразились коронавирусом. Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении заявили, сославшись на разработчиков, что вакцина двухкомпонентная. Через три недели после первой инъекции человек должен получить вторую. Вакцинированным человек считается только через три недели после второй прививки, так как все это время идет процесс формирования иммунитета.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».