Дегтярев отчитался о мерах по борьбе с коронавирусом в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отчитался о состоянии дел в краевой сфере здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Он обратился к жителям Хабаровского края в своем Instagram-аккаунте.

Дегтярев рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе и принимаемых краевым правительством мерах по борьбе с заболеванием. «Ситуация с распространением коронавируса в Хабаровском крае сложная, но контролируемая, и она стабилизировалась», — рассказал глава региона. «Дополнительные койки в наших больницах разворачиваются в соответствии с графиком и оснащаются по всем требованиям. С пятницы начинается выдача за счет средств федерального бюджета бесплатных лекарств тем, кто проходит лечение на дому», — продолжил он.

Врио губернатора в том числе рассказал о введенных недавно ограничениях и запрете на проведение любых массовых мероприятий, а также про обучение детей в учебных заведениях.

«Вчера я осуществил рейд по аптекам города Хабаровска, преимущественно государственной сети "Фармация", и я не обнаружил там противовирусных препаратов. Но уже сегодня снабжение аптек было налажено», — сказал Дегтярев, отметив, что государственную сеть аптек будут развивать.

«Также я посмотрел ассортимент частных аптек, там ситуация лучше, есть все виды антибиотиков, противовирусных и жаропонижающих препаратов, а также витамины. Но цены на лекарства меня очень смутили. Поэтому сегодня я собираю всех руководителей аптечных сетей и буду ставить перед ними вопрос ребром: негоже наживаться во время пандемии на наших дорогих гражданах. Нужно знать меру, наценки нужно регулировать», — заявил он.

Глава региона констатировал, что система здравоохранения края находится в плохом состоянии, и что ему вместе с профильными чиновниками приходится экстренно наводить в ней порядок, будучи при этом в условиях пандемии коронавируса.

Дегтярев также поблагодарил всех медицинских работников за их труд по борьбе с пандемией коронавируса и рассказал, что и в правительстве Хабаровского края сейчас много заболевших инфекцией. Он призвал всех жителей региона быть аккуратнее и соблюдать все необходимые меры предосторожности: «Я всех призываю: не занимайтесь самолечением, для этого есть врачи. Да, время ожидания медиков увеличилось, многие врачи болеют. Прошу отнестись к этому с пониманием».

«Будьте, пожалуйста, здоровы и соблюдайте меры личной предосторожности. Средства индивидуальной защиты и социальная дистанция — это то, что нужно соблюдать каждый день каждому из нас», — подытожил он.