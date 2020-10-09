Дегтярев порассуждал о развитии Хабаровского края на 20 лет вперед

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал создание при участии граждан стратегии развития региона на ближайшие 20 лет. Об этом сообщает «Восток Медиа» в пятницу, 9 октября.

«Наше видение — мы должны сделать край центром притяжения людей и денег со всей страны. Создать условия для того, чтобы Хабаровск стал столичным городом-милионником», — сказал Дегтярев в ходе первого заседания Народного совета края, в котором приняли участие 300 общественников.

Участники встречи обсудили, как сделать регион лидером во всех сферах и выдвинули инициативы по развитию разных сфер жизни. В частности, каждый человек может представить свою инициативу на сайте проекта «Народный выбор».

«Затем проект выдвигается на голосование. Предложение, набравшее наибольшее число голосов, проходит экспертизу и получает софинансирование», — пишет «Московский комсомолец».

Программа «Народный выбор» реализуется также в Московской, Нижегородской, Курганской областях, Республике Татарстан.

Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.