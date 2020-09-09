Дегтярев пообещал дать свой личный номер главам районов для решения проблем

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал дать номер своего личного телефона всем главам муниципальных районов для оперативного решения проблем. Об этом он рассказал в правительстве региона на совещании с главами 17 муниципальных районов, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, передает в среду, 9 сентября, сообщает «Комсомольская правда».

Дегтярев подчеркнул, что в каждом муниципальном районе очень много проблем. При этом, по его словам, людям не важно, какая власть их решает — федеральная, региональная или муниципальная.

«Им хочется, чтобы их проблемы решались. И мы это будем делать. Каждый день, каждый на своем месте, но сообща. Для оперативного решения вопросов всем главам муниципальных районов я дам номер моего мобильного. Мы должны быть на постоянной связи», — отметил врио губернатора.

Кроме того, как добавил Дегтярев, в настоящее время уже сформировались определенные оценки деятельности органов власти на местах. По мнению врио губернатора, нужно активнее включать в работу общественность, чтобы люди самостоятельно участвовали в приемке объектов и расставляли приоритеты строительства.

В начале августа Дегтярев в программе журналиста Владимира Соловьева «Полный контакт» рассказал о планах на ближайшее время. По его словам, планы в том числе направлены на снижение госдолга и поддержку бизнес-сообщества.