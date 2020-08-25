Дегтярев дал хабаровчанам больше рыбы

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев добился расширения программы «Доступная рыба» в регионе. Об этом во вторник, 25 августа, сообщает ИА «Сопки». Отмечается, что в рамках проекта в Хабаровском крае было увеличено количество красной рыбы на прилавках.

В рамках реализации программы «Доступная рыба» в регионе врио губернатора провел рабочее совещание с представителями рыбопромышленных компаний края и членами крупных торговых сетей, в ходе которого было отмечено, что количество красной рыбы в торговых точках края было увеличено, несмотря на то, что промысел рыб лососевых пород в летную путину был снижен.

Агентство сообщает, теперь жители региона могут купить более 600 тонн красной рыбы по особой социальной цене, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 460 тонн. На данный момент в торговых сетях горбушу можно приобрети за 135 рублей за 1 килограмм, стоимость кеты составила 150 рублей, голец стоит 130 рублей.

Также отмечается, что в ходе исполнения проекта «Доступная рыба» впервые за долгое время в Хабаровском крае был увеличен объем морской рыбы и иных морепродуктов: сейчас в сетях региона их порядка 400 тонн по социальным ценам. В ходе совещания стороны также смогли обсудить дальнейшие планы по повышению доступности рыбы для жителей региона.

Подводя итоги встречи Михаил Дегтярев отметил, что программа реализовывается в крае вполне успешно, однако добавил, что в процессе работы у участников возникает ряд вопросов, которые нужно решать. «Можно сделать вывод, что программа работает, но вопросов накопилось немало. И мне непонятно, почему они не решались раньше. Тем не менее, благодарю предпринимателей и промышленников за участие в этом проекте. Однако подчеркну, что мы ждем еще более внимательного отношения к потребителю. В первую очередь — в плане цены. Мы никого "через колено" ломать, конечно, не будем, но рычаги воздействия у нас есть. Наше социальное партнерство надо укреплять в интересах жителей края, — сказал врио губернатора.

Информационное агентство отмечает, что в планах у Дегтярева создание условий, с помощью которых доступную рыбу будут продавать круглогодично.