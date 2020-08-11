Дегтярев поручил возобновить работу крупных торговых центров до конца недели

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил возобновить работу крупных торговых центров региона до конца этой недели. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального правительства.

Возможность дальнейшего точечного снятия ограничительных мер обсудили в ходе заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов заявил, что сейчас готовится постановление, которое позволит открыть стадионы при определенном уровне загрузки, а также торговые центры вне зависимости от их площади.

Отмечается, что врио губернатора поддержал инициативу, однако обратил внимание на важность соблюдения всех санитарных норм. «Открытие торговых центров — это важный шаг. Но руководство таких предприятий обязано соблюдать на своих объектах все противоэпидемические нормы и правила. Опираясь на наш опыт по открытию точек общественного питания, необходимо разработать требования для торговых центров с учетом мнения Роспотребнадзора и бизнес сообщества. Решите эти вопросы, чтобы мы были готовы открыть торговые центры уже к пятнице, 14 августа», — сказал Дегтярев.

На заседании штаба также шла речь об увеличении числа тестов на COVID-19. Сообщается, что на сегодняшний день в регионе диагностикой занимаются девять лабораторий, которые выполняют до 2 тысяч исследований в сутки. По поручению Дегтярева в ближайшее время начнут работу еще две лаборатории, а к концу текущей недели количество проведенных тестов планируется довести до 4 тысяч в сутки.

В пресс-службе напомнили, что кафе и рестораны в Хабаровском крае могут начать работать уже с 9 августа. Также ожидается, что с 12 августа по поручению врио губернатора в регионе возобновят работу музеи и детские аттракционы на открытом воздухе. В районах с низкой заболеваемостью откроются бассейны и спортивные сооружения.

По последним данным, в Хабаровском крае зарегистрировано 8556 случаев заражения коронавирусом. По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения край остается на четвертом месте среди дальневосточных регионов, отметила Татьяна Зайцева, руководитель территориального управления Роспотребнадзора.