Российский губернатор взял квартиру в ипотеку и ужаснулся

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев взял в Хабаровске квартиру в ипотеку и ужаснулся высоким ценам на недвижимость. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что брал жилищный кредит под стандартный процент в 7,5 процента. «Могу сказать, что у меня волосы на голове шевелятся от цен на жилье в Хабаровске. Мы все свои накопления сейчас вносим за квартиру, и нам не хватает. Это же ненормально», — возмутился врио российского губернатора.

Дегтярев отметил, что на данный момент проживает в Доме официальных приемов правительства региона, поскольку квартиру его семья оформит только через месяц.

«Там есть номер для президента РФ и есть рядом маленькая комнатка для ординарцев (военнослужащий, прикрепленный к командиру или почетному лицу для исполнения их поручений — прим. «Ленты.ру»). Вот я живу в комнате ординарца президента уже месяц», — сказал чиновник.

Ранее врио губернатора опроверг информацию о том, что он проживает в номере хабаровского отеля «Парус». Стоимость люкса там равняется примерно 70 тысячам рублей за ночь.

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