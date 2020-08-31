В России зафиксировали аномальный спрос на ипотеку

В июле-августе текущего года число ипотечных заявок, поданных россиянами, оказалось аномально высоким для периода летних отпусков. Об этом РИА Новости сообщили представители банков — крупных игроков рынка жилищного кредитования.

По мнению экспертов, существенный рост спроса на ипотеку зафиксирован из-за снижения кредитных ставок и, в частности, из-за запуска программы льготного кредитования под 6,5 процента годовых. Кроме того, деловая активность летом 2020-го практически не снизилась: многие россияне лишились возможности путешествовать и продолжили решать свои проблемы, в том числе жилищные, в привычном режиме.

«Обычно летом активность на ипотечном рынке снижается в связи с отпускным периодом, — заявили агентству в Промсвязьбанке. — Но в этом году летом реализуется отложенный спрос после снятия режима самоизоляции. Кроме того, этим летом сохраняется довольно высокая деловая активность — из-за туристических ограничений отпускной сезон у многих сократился или сдвинулся».

Ранее стало известно, что россияне начали оформлять ипотеку на максимальные сроки. По итогам июля 2020-го средний срок кредитования превысил 200 месяцев, а средняя полная стоимость ипотеки снизилась до 9 процентов.

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