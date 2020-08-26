Дегтярев нашел способ увеличить бюджет Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности Хабаровского края Михаил Дегтярев нашел способ увеличить бюджет региона. Об этом сообщается на странице чиновника в Instagram.

В публикации отмечается, что на заседании комиссии по стратегическому развитию края региональные министры сообщили, что денег в бюджете нет. «А вот по оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7-9 миллиардов, причем не снижая расходы на социальную сферу», — написал Дегтярев.

По его словам, дополнительные деньги можно найти, если сократить затраты на госаппарат, осуществить прозрачные закупки топлива для районов, а также грамотно подойти к раздаче госгарантий. «Будем наводить порядок!» — заключил чиновник.

В начале августа Дегтярев в программе журналиста Владимира Соловьева «Полный контакт» рассказал о планах на ближайшее время. По его словам, планы в том числе направлены на снижение госдолга и поддержку бизнес-сообщества.