Подведены первые итоги работы Михаила Дегтярева во главе Хабаровского края

Назначение Михаила Дегтярева на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края позволило решить все конфликты в регионе, а также подтолкнуло местных чиновников и представителей различных политических сил к конструктивному диалогу. Об этом пишет Vostok.Today.

Издание отмечает, что за два месяца работы Дегтярева на этом посту удалось добиться многого. В частности, был принят закон о снижении ставок транспортного налога, который вступит силу 1 января 2021 года. Планируется, что по некоторым автомобилям плата будет установлена с учетом возраста автомобиля, как это сделано в соседнем Приморском крае. Например, для легковых автомобилей мощностью свыше 100, но менее 150 лошадиных сил будут действовать следующие ставки: до 3 лет — 16 рублей, от 3 до 10 — 15 рублей, старше 10 лет — 12 рублей.

Понижение затронет и автомобили с другой мощностью двигателя. Кроме того, вдвое будет снижена плата за легковой автомобиль для многодетных семей, которые ранее не относились к льготной категории. Компенсировать расходы, связанные с уменьшением налоговых поступлений, правительство планирует за счет снижения трат на содержание чиновников, депутатов и мировых судей. Экономия составит порядка 405 миллионов рублей.

Также регион продвинулся в вопросе расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Так, по поручению Дегтярева в крае будет разработана новая программа расселения ветхого фонда. Теперь в нее включат дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. На эти цели Хабаровский край получит финансовую помощь от федерального центра. В ближайшие 5-6 лет жилищные условия смогут улучшить почти четыре тысячи человек, в том числе за счет строительства новых домов в 13 муниципалитетах, отмечает издание.

Кроме того, власти Хабаровского края приблизились к решению проблем в рыбной отрасли. О них заявляли все участники промысла: рыбопромышленники, рыболовы-любители, а также представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Профильным министерствам поручено отдельно разобраться с неоправданно завышенной стоимостью красной рыбы и добиться повышения ее доступности для потребителей Хабаровского края.

«Я не могу понять, почему по некоторым видам цены выше, чем в Москве, здесь же рыба — вот она. Есть главы толковые, которые работают с рыбопромышленниками, устраивают акции для людей, а есть те, кто этим не занимается», — говорил Дегтярев на совещании по развитию рыбной отрасли края.

В короткие сроки между правительством края и рыбопромышленниками достигнуты договоренности о поставке на потребительский рынок региона более 600 тонн лосося. Первая партия свежего улова по сниженным ценам поступила на прилавки торговых точек в конце августа. В рамках социального проекта цена кеты не должна превышать 150 рублей за килограмм, гольца — 130 рублей, горбуши — 135 рублей за килограмм.