Дегтярев призвал присвоить Комсомольску-на-Амуре почетное звание

Власти Хабаровского края призвали присвоить Комсомольску-на-Амуре почетное звание «Города трудовой доблести». Соответствующее ходатайство на имя президента России Владимира Путина и в адрес оргкомитета «Победа» подписали врио губернатора Михаил Дегтярев и спикер регионального парламента Ирина Зикунова, сообщает пресс-служба правительства края.

«Это в полной мере народная инициатива», — заявил на церемонии подписания официального документа врио главы региона.

Отмечается, что Дегтярев в первые дни после назначения врио главы региона обратил внимание на отсутствие Комсомольска-на-Амуре в перечне «городов трудовой доблести». 30 сентября предложение главы региона о присвоении городу почетного звания одобрили депутаты Законодательной думы Хабаровского края.

Данное почетное звание присваивается городам за значительный вклад их жителей в победу в Великой Отечественной войне. В качестве рассматриваются факты награждения предприятий государственными наградами, вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны, награждение сотрудников за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 – 1945 годах.