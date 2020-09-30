Дегтярев посетил Амурск и призвал крупный бизнес быть социально ответственным

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил с рабочим визитом Амурск и Комсомольск-на-Амуре и обратился к субъектам крупного бизнеса с призывом быть социально ответственными. Об этом сообщает «АмурПРЕСС».

Уточняется, что Дегтярев побывал на Амурском гидрометаллургическом комбинате «Полиметалла» и в Амурской лесопромышленной компании «RFP Group».

«Нам необходимо быть более требовательными к большому бизнесу. Работая и зарабатывая в Хабаровском крае, не следует забывать о поддержке социальной сферы, учреждений здравоохранения и образования», — объяснил глава региона.

В ходе визита ему также удалось обсудить с директором «Полиметалла» Виталием Несис необходимость повышения качества оказания медицинской помощи местным жителям. Отмечается, что в 2020 году на закупку медицинского оборудования будет выделено дополнительное финансирование в размере 34 миллионов рублей.

Также Дегтярев поднял вопрос о снижении экспортных пошлин. «На низкосортную древесину есть спрос в Китае, где имеются крупные ЦБК», — заявил он, объяснив, что такую древесину не может переработать ни один завод на Дальнем Востоке.

Кроме того, как сообщает MDnews, губернатор во время поездки лично встретился с инвесторами, руководством района, депутатами и главами поселений. Дегтярев в очередной раз проконтролировал ход работ по защите от паводка.