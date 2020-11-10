Воробьев проверил работу «ковидного» госпиталя в парке «Патриот»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил условия содержания пациентов в «ковидном» госпитале на базе парка «Патриот» в Одинцово. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона во вторник, 10 ноября.

«Я общался с пациентами: и "легкими", и "тяжелыми". Все оценивают очень высоко качество лечения. Проверил лекарства, посмотрел, как лаборатория работает. Все это развернуто здесь оперативно, но работает безукоризненно», — сказал он.

По словам Воробьева, штат в медучреждении полностью укомплектован, в том числе медиками из Министерства обороны России. «Сейчас здесь размещено более 1 тысячи пациентов, свободными остаются свыше 400 коек», — уточнил он.

Ранее во вторник Воробьев вручил госнаграды врачам Одинцовской областной больницы за значимый вклад в борьбу с пандемией. В почетном списке также курсанты военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, которые сейчас работают в госпитале на базе «Патриота».

«Огромные слова благодарности за вежливость, за профессионализм и врачей, и среднего медицинского персонала. Сколько угодно можно организовывать наличие коек, кислорода, закупать СИЗы, но без них ничего не работает», — сказал глава региона.

Накануне губернатор заявил, что количество коек для пациентов с коронавирусом увеличивают по географическому принципу по всей территории области.

6 ноября возобновил работу временный госпиталь для пациентов с коронавирусом в подмосковном «Крокус экспо».

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