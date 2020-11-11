В Минздраве отреагировали на заражение COVID-19 трех привитых алтайских врачей

В Минздраве отреагировали на заражение COVID-19 трех привитых от инфекции алтайских врачей, заявив, что защита наступает через три недели после вакцинации вторым компонентом. Медики заболели, потому что у них не успел сформироваться иммунитет, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает РИА Новости в среду, 11 ноября.

Он объяснил, что вакцина «Спутник V», которой привили медиков, двухкомпонентная. «Через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, через три недели после второй инъекции», — подчеркнул Кузнецов.

В связи с этим замминистра отметил, что людям после вакцинации нужно и дальше соблюдать защитные меры в течение трех недель после получения второго компонента препарата.

О том, что трое из 42 прошедших вакцинацию российским препаратом «Спутник V» алтайских медиков заразились коронавирусом, стало известно ранее. В управлении печати и массовых коммуникаций региона заявили, что причиной этого мог стать только не успевший сформироваться иммунитет.

Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, стал первой российской вакциной от коронавируса. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В этом препарате нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.