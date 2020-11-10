Российские медики заявили о сокращении выплат за работу с больными COVID-19

Работники российских поликлиник и скорой помощи могут начать получать сниженные выплаты за работу с зараженными коронавирусом. Об этом Znak.com рассказали опрошенные медики.

30 октября правительство подписало постановление о новом порядке выплат №1762. Согласно ему с ноября до конца 2021 года сумма прибавки будет не фиксированной, как раньше, а будет рассчитываться в зависимости от занимаемой должности и нормативных смен, отработанных в контакте с больными COVID-19. Одна смена — это пятая часть рабочего времени конкретного медработника за неделю. Первые деньги за работу в ноябре по новым правилам будут начислены в декабре.

Материалы по теме «Многие скрывают, что больны» Коронавирус становится заразнее, число заболевших быстро растет. Что ждет россиян в скором будущем? Ловушка для ковида Как в чрезвычайных условиях врачи и ученые ищут лекарство от коронавируса

Одна нормативная смена в больницах и моргах для врачей будет стоить 3880 рублей, среднего медперсонала — 2430, младшего — 1215. В поликлиниках и на скорой помощи суммы для врачей будут в полтора раза меньше, для среднего медперсонала — в два раза меньше, младшего — в полтора-два раза.

Опрошенные журналистами медики в регионах России отметили, что новые правила не затронут финансы работников «красной зоны», поскольку они и так постоянно работают с зараженными. Выплаты сократятся до двух раз для сотрудников станций скорой помощи и поликлиник, которые работают с инфицированными нерегулярно и не всегда знают, есть ли вирус у пациента. Так, врачи скорой могут лишиться до 30 тысяч рублей из федеральных выплат.

«Вариант не допустить снижения выплат на скорых один — платить просто по факту отработанных смен. Иначе без выплат разбегутся все, кто еще остался, так как нагрузки адские: по восемь часов в костюме химзащиты», — сказал изданию врач скорой помощи из Челябинска, который попросил не называть его имени.

Он отметил, что изначально идея хорошая и помогает снизить количество махинаций с выплатами. Например, раньше специалист мог работать с зараженными два дня в месяц и получить такую же надбавку, что и работающий в «красной зоне» без перерыва.

Фельдшер скорой помощи в Свердловской области в разговоре с Znak.com отметил, что говорившие с ним медики считают ошибкой изменение правила выплат в нынешней ситуации. «Обсуждают, что это несправедливо — в самый пик, во время огромной нагрузки на медиков снимать выплаты и делать их меньше», — сказал собеседник издания.

Чиновники нескольких регионов сообщили журналистам, что региональные доплаты медикам сохранятся. При этом власти опасаются, что медработники могут взбунтоваться, когда им придут деньги по новой схеме расчета. «Когда в декабре они получат зарплату по новым правилам, тогда все мы и подпрыгнем», — уточнил Znak.com представитель одного из региональных правительств.

До 31 октября работающие с инфицированными медработники получают ежемесячные доплаты. Врачи высшей категории — до 80 тысяч рублей, врачи скорой и средний медперсонал — до 50 тысяч рублей, младший медперсонал — до 25 тысяч.