На выплаты работающим с коронавирусом медикам выделят более 24 миллиардов рублей

Правительство России распорядилось выделить более 24 миллиардов рублей на выплаты работающим с коронавирусом медицинским работникам. Соответствующие распоряжения опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Согласно документам, в целом на эти цели будет выделено 24,6 миллиарда рублей. Из них 16 миллиардов пойдут на выплаты за выполнение особо важных работ, еще 8,6 миллиарда направят на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Президент России Владимир Путин в апреле 2020 года предложил установить доплаты для медиков, которые работают с инфицированными коронавирусом больными. После этого сроки выплаты неоднократно продлевались. В сентябре глава государства пролонгировал их до конца октября. С ноября Путин в соответствии с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой предложил перейти на новый вариант доплат — по факту отработанного времени.

В настоящее время врачи, лечащие инфицированных коронавирусом, получают дополнительные выплаты в размере 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей. Младший медперсонал за работу в «красной зоне» получает по 25 тысяч рублей, врачи скорой помощи — по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей — по 25 тысяч рублей.