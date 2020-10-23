Стало известно о продлении выплат медикам за работу с коронавирусом

Правительство России продлит выплаты медикам за работу с коронавирусом на 2021 год. Об этом стало известно изданию «Коммерсант».

Кроме того, изменится и механизм администрирования выплат. Теперь они будут осуществляться напрямую из внебюджетных фондов под совместным руководством Минздрава и Минтруда. Ожидается, что эта мера позволит избежать проблем с определением размера доплат для медиков.

Также, согласно новому механизму, размер выплат будет основан на времени, потраченном каждым сотрудником на оказание помощи пациентам с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин в апреле 2020 года предложил установить доплаты для медиков, которые работают с инфицированными коронавирусом больными. После этого сроки выплаты неоднократно продлевались. В сентябре глава государства пролонгировал их до конца октября. С ноября Путин в соответствии с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой предложил перейти на новый вариант доплат — по факту отработанного времени.

В настоящее время врачи, лечащие инфицированных коронавирусом, получают дополнительные выплаты в размере 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей. Младший медперсонал за работу в «красной зоне» получает по 25 тысяч рублей, врачи скорой помощи — по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей — по 25 тысяч рублей.